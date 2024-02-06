Limak Doğu Anadolu Çimento
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!!! GEÇİCİ !!!
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM,
GÜÇLÜ GELECEK
Ar-Ge, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği faaliyetlerinin ana odağına alan Limak Doğu Anadolu Çimento, tüm paydaşları için değer yaratmak adına sektördeki yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir.
Şanlıurfa Çimento Fabrikası, amacı bölgesel istihdam ve ekonomik katkı yaratmak olan Guneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, 1986 yılında üretime başlamıştır. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenileme ve modernizasyon yatırımları ile sektörde öncü ve güçlü bir oyuncu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
YÖNETİMDEN MESAJ
ÜLKEMİZİN EN VERİMLİ ÇİMENTO TESİSLERİNDEN BİRİ
Limak Doğu Anadolu Çimento, yenilikçi yaklaşımı, müşteri memnuniyeti ilkeleri, çevre ve kalite politikaları ile sektördeki faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir.

Limak Doğu Anadolu Çimento ekonomik, çevresel ve toplumsal etki alanlarında sürdürülebilirliği, gelişimi ve çevikliği en büyük önceliği olarak görmektedir.

Sürekli değişen dünyada, koşullara en hızlı şekilde adapte olan kurumların başarı sağlayacağı bilinciyle hareket eden Limak Doğu Anadolu Çimento; tedarik, üretim ve lojistik alanlarında dijital dönüşüme hız vermektedir.

Sıfır Atık Belgesi’ne sahip Limak Doğu Anadolu Çimento, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü yenilikçi çalışmalarla alternatif yakıt ve ham madde kullanımını her geçen gün artırmaya devam etmektedir.

BİR BAKIŞTA LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO
Toplam
Tesis Alanı
875 Bin M2
Toplam Klinker
Üretim Kapasitesi
1.485 Bin Ton
Toplam Çimento
Üretim Kapasitesi
2.200 Bin Ton
Toplam Hasılat*
1.788 Milyon TL
Sıfır Finansal Borç
FAVÖK*
781 Milyon TL
* FAVÖK ve hasılat verisi, 2023/3 çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış verilerdir.
NEDEN YATIRIM YAPMALISINIZ?
Avantajlı Konum ve Öngörülebilir Güçlü Talep
Limak Doğu Anadolu Çimento başlıca pazarları olan Şanlıurfa ve Adıyaman bölgesindeki, altyapı, yerinde dönüşüm ve yenileme projelerileriyle oluşan talebi karşılamaktadır. Şirket bunun yanı sıra güçlü bir ihracat potansiyeline sahiptir.
Güçlü Grup Sinerjisi
Limak Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Limak Doğu Anadolu Çimento, grubun yönetim ve organizasyon gücünden faydalanmaktadır.
Yüksek Operasyonel Verimlilik
Gelişen ve yenilenen teknolojiye uyumlu, verimlilik artırmaya yönelik yatırımları sayesinde sektör genelinde en iyi operasyonel performans parametrelerine sahip fabrikalardan biridir.
Güçlü Mali Yapı, Sıfır Borçluluk
Limak Doğu Anadolu Çimento, operasyonel kârlılığı ve aktif yapısıyla güçlü bir mali yapıya sahip olup finansal borçluluğu bulunmaması sayesinde yüksek temettü verimi yaratma potansiyeline sahiptir.
Halka Arz Gelirleri ile Sağlanacak Büyüme
Halka arz gelirleri ile 1,4 milyon ton çimento ve 793 bin ton klinker kapasiteli Ergani Entegre Çimento Fabrikası’nın devralınması sonucu yaratılacak kapasite ve kârlılık artışı ile finansal yapı daha da güçlenecektir.
Yenilikçi Çözümlerle Çevresel Liderlik

Limak Doğu Anadolu Çimento, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarında da sürekli gelişimi hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’ndan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” bilinciyle çevresel ve sosyal etki alanlarındaki faaliyetlerine tedarik zincirinde yer alan paydaşlarını da dâhil etmektedir.

Limak Doğu Anadolu Çimento, kısa ve orta vadede planlanan çevresel yatırımları sayesinde dekarbonizasyon alanında yenilikçi ve sürdürülebilir üretim stratejisiyle rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir.

CDP Su Güvenliği sürecine de dâhil olan Şanlıurfa Çimento Fabrikası’nın su ayak izi raporları üçüncü taraf doğrulama kuruluşlarınca izlenmekte ve belgelendirilmektedir.

Ham Madde Kaynaklarına Erişim Avantajı
Limak Doğu Anadolu Çimento yaklaşık 60 yıllık ham madde rezerviyle geleceğe sağlam ve güvenli adımlarla ilerlemektedir.
KONSORSİYUM LİDERİ
Halk Yatırım
Halk Yatırım
Yasal Metin Halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arzla ilgili olarak hazırlanan İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Şirket ve halka arzla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Limak Doğu Anadolu Çimento A.Ş. (www.limakdoguanadolucimento.com), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.halkyatirim.com.tr) web sitelerinde yayımlanmaktadır.