Limak Doğu Anadolu Çimento ekonomik, çevresel ve toplumsal etki alanlarında sürdürülebilirliği, gelişimi ve çevikliği en büyük önceliği olarak görmektedir.
Sürekli değişen dünyada, koşullara en hızlı şekilde adapte olan kurumların başarı sağlayacağı bilinciyle hareket eden Limak Doğu Anadolu Çimento; tedarik, üretim ve lojistik alanlarında dijital dönüşüme hız vermektedir.
Sıfır Atık Belgesi’ne sahip Limak Doğu Anadolu Çimento, döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü yenilikçi çalışmalarla alternatif yakıt ve ham madde kullanımını her geçen gün artırmaya devam etmektedir.
Limak Doğu Anadolu Çimento, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarında da sürekli gelişimi hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları’ndan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” bilinciyle çevresel ve sosyal etki alanlarındaki faaliyetlerine tedarik zincirinde yer alan paydaşlarını da dâhil etmektedir.
Limak Doğu Anadolu Çimento, kısa ve orta vadede planlanan çevresel yatırımları sayesinde dekarbonizasyon alanında yenilikçi ve sürdürülebilir üretim stratejisiyle rekabet avantajı sağlamayı hedeflemektedir.
CDP Su Güvenliği sürecine de dâhil olan Şanlıurfa Çimento Fabrikası’nın su ayak izi raporları üçüncü taraf doğrulama kuruluşlarınca izlenmekte ve belgelendirilmektedir.