Ar-Ge, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği faaliyetlerinin ana odağına alan Limak Doğu Anadolu Çimento, tüm paydaşları için değer yaratmak adına sektördeki yolculuğuna emin adımlarla devam etmektedir.

Şanlıurfa Çimento Fabrikası, amacı bölgesel istihdam ve ekonomik katkı yaratmak olan Guneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, 1986 yılında üretime başlamıştır. Günümüz teknolojisine uygun olarak yenileme ve modernizasyon yatırımları ile sektörde öncü ve güçlü bir oyuncu olarak faaliyetlerine devam etmektedir.